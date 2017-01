Voici une Information autour du jeu Disgaea 5 Complete et de la Nintendo Switch :Selon Sohei Niikawa, le portage du jeu Disgaea 5 sur Nintendo Switch sera très propre, prétendant qu’il y aura peu de changement. Il a également mentionner qu’en jouant au jeu Disgaea 5 Complete en mode portable, l'expérience de jeu serait exactement la même chose que sur Ps4 et que les joueurs ne verraient aucun downgrade. Il y avait selon lui une forte demande des fans de voir le jeu Disgaea 5 sur un appareil portatif, mais la PsVita n'était pas assez puissante pour gérer le jeu sans voir une baisse de qualité, la Nintendo Switch est maintenant la meilleure façon de répondre aux demandes des fans. Il ajoute que la studio NIS va certainement sortir plus de jeux sur la console ultérieurement. Pour rappel, le jeu sortira le 03 mars au Japon, et plus tard en Europe…Source : http://twinfinite.net/2017/01/nis-discusses-porting-disgaea-5-switch-promises-no-downgrades/