J'ai chopé y'a quelques jours en promo The Last Guardian.J'annonce, j'ai jamais fait aucun des deux autres mais comme tout bon gamer, je connais bien évidement la réputation du génie derrière ces deux jeux. Celui ci m'attirait plus particulièrement.J'ai donc chopé le jeu, que j'ai pu apprécier sur mon nouveau videoprojecteur Benq W1070 (pour ceux qui connaissent). Et c'est le top car j'ai vraiment pû ressentir toute l'immensité des paysages, et surtout de Trico, ce "sauver willy" à l'animation bluffante de réalisme.J'ai littéralement dévoré le jeu (en plusieurs sessions cela dit). Et que dire, je crois que jamais un jeu ne m'avait autant boulversé. Une sacrée claque, visuellement le jeu est magnifique. J'ai luté au début pour dompter la camera, bien plus que pour faire faire les actions à Trico.L'histoire est prenante, le jeu, même s'il est linéaire, est très bien foutu, et permet au joueur de chercher lui même la clé des "enigmes". L'histoire est boulversante, les personnages, attachants, et le tout est vraiment très bien serviJe sais pas vous mais il m'a un peu fait penser à Wind Waker (les armures, les petites énigmes, le perso qu'on controle, l'ambiance visuelle un peu cell shading...)Je pense que dans ma vie de gamer y'aura un avant et un après TLG...ont voit a quel point la force d'une mise en scène, et d'un background entre les persos peut aller plus loin qu'un simple jeux video. C'est littéralement un véritable chef d'oeuvre et je pense que peu me contrediront. Et dire que ce jeu a faillit ne jamais sortir, ça fou les boules.