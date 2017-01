Voici une Information concernant le jeu Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue :Leclerc sera l’enseigne où le jeu sera le moins cher.Carrefour affichera un prix de 42 euros.Auchan et la Fnac vendront le jeu au même prix.Micromania et Amazon également. A noter que pour Amazon, seule l’Edition Limitée est listée. Pour rappel, le jeu sortira le 24 janvier prochain…Source : member15179.html

posted the 01/23/2017 at 02:29 AM by link49