Tout d’abord, voici mon GamerTag, si vous voulez m’enregistrer :J’ai acheté hier le jeu Resident Evil 7 :Voici donc tous les jeux X-Box One que je possède à ce jour :Je l’ai pris à Micromania, en revendant mon jeu The Last Guardian. Avec un bon d’achat de 10 euros, ça m’a fait le jeu à 19.99 euros. Je ne l’ai pas encore installé. Je prévois quelques heures demain avant de pouvoir y jouer…Source : member15179.html