Salut les gens,bah j'avais fait un article où je n'allai pas bien à cause du PS VR et bien a l'heure actuelle je viens juste de finir mes 3 tours sur la démo de DriveClub (je n'ai pas mis le champignon à fond quand même mais ça va c'était fast).Bref je vous donne une astuce pour ce débarrasser à 90% de la cinétose pour vous ou pour vos proches (c'est possible que ça marche pas du tout comme astuce aussi mais bon...).Alors vous aurez besoins de :-La demo RE 7 Type 3 machin-La demo Kitchen RE 7-Et la demo de Valkyrie (CD offert avec le PS VR)On commence par la démo Kitchen ce qui est bien dans cette démo c'est que le personnage est assis comme nous, et immobile tout au long de la démo donc profitée du PS VR regarder tout autour de vous etcRefaite la une deuxième foisMaintenant commencer la démo RE 7 Beginning hour, et accepter l'entrainement VR. Vous serez dans une grande salle carrée sombre. Faites l’exercice des taches sur les murs et dès que vous devez marcher vers la lumière rouge ne le faite pas profiter de cette salle pour marcher pour la première fois en VR ça fait une drôle de sensation... Dès que ça va pas, PAUSE on retire le PS VR on souffle un peu 5-10min normalement ça passe et vous repartez dans la salle.Et vous continuez a vous déplacer dans cette salle et même à vous approcher des murs car dès que vous êtes proches la cinétose est beaucoup plus présente (je ne sais pas trop pourquoi au passage) alors entrainez vous a toucher un mur, puis reculer, puis retoucher le mur etc etcÉvidemment dès que ça va pas, Pause et on retire le PS VR. Ne faite pas la même erreur que moi l'autre fois de vouloir rester dans le jeu, c'était bien écris sur la notice de retirer le PS VR en cas de malaise. A la place de ça, j'ai écouté un Youtubeur de persister bravo...Une fois que vous aurez un peu marre de cette salle refaite encore une fois Kitchen puis la démo Valkyrie. Attention ne faite pas trop de looping si vous la faite pour la première fois même si elle est très très courte...Une fois fini tout ça, on recommence plusieurs fois ce cycle avec des pauses entre les sessions de démo et les mauvaises sensations. Personnellement en 4 ou 5 cycle de ça, et je peux désormais jouer à RE 7 au PS VR au calme (ou presque vue la terreur), Drive Club, Rigs (étrange il a une réputation sac à vomie celui la mais perso ça va...), Valkyrie etc mais avec des pauses de 10 min toutes les 30 ou 40 minutes de jeu.Je trouve que c'est raisonnable pour l'instant je rappelle que je viens juste d'avoir le PS VR et la cinétose est déjà presque partie. Donc voila j'espère que ça va marcher pour vous ou pour vos proches car moi ça a super bien marché et j'ai hâte de retourner dans la maison des Bakers en VR.Heureusement que je n'ai pas revendu mon PS VR alors qu'il fallait juste s’adapter et s'habituer petit à petit ouf