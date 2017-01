Salut les gens! Cette video symbolise ma renaissance vis-à-vis de la licence Titanfall. En effet, j'ai eu énoooormément de mal à me faire à cette suite (et j'ai encore un peu de mal face à certaines nouvelles "features/armes"!).Mais voilà, l'addiction que j'avais (pour Titanfall 1) n'est pas revenue (je ne suis toujours qu'un gen 2.17 mdr), toutefois, j'ai au moins reussi à retrouver un peu de fun dans les parties sur ce Titanfall 2, c'est déjà ça, vu le départ que ça avait pris!Un grand merci à un invité qui a accepté (à l'insu de son plein gré, mais quand meme!) de faire une apparition inopinée à un moment de la vidéo. La vraie raison? J'ai voulu faire correspondre la vidéo (en recyclant un vieil enregistrement qui date du tech test lol Mais c'est le seul recyclage, promis!!) au passage où on entend la voix de Pika dans la chanson de base, tout simplementEnjoy!PS : vidéo très (trop? carrément plagié oui!! Mais chuuut!! ^^') inspiré du trailer de Sonic Mania (au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. Et j'assume totalement!!)