Ubisoft vient de dévoiler de nouveaux bustes Assassin's Creed.Après Altair et Ezio, place à Connor et Aveline.Perso, je ne suis pas fan des bustes, mais les bustes Ubi sont vraiment sympaCelui d'Aveline est magnifiqueDate de sortie prévu le 31 Mars

posted the 01/22/2017 at 07:16 PM by leblogdeshacka