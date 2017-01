J'ai profité d'un bug? ou d'une super promo sur le windows store suisse et je me le suis procuré pour 10e.



Graphiquement parlant c'est pas ce qu'il y a de plus beau certes mais, faut quand meme tenir compte de ce que le jeu affiche à l'ecran avec sa tonne de zombie et en tout cas, ca ne pique pas les yeux.

je joue en graphisme "tres élevée" et la pire baisse de framerate que j'ai eu c'est a 45 fps.

sinon je tourne entre 60 et 70fps.

je pourrais avoir du 60fps constant en reduisant quelques details mais les variations de framerate ne me genent pas.

ha et je suis en 1080p



Bordel, je ne suis vraiment pas déçu d'avoir vendu ma One quand je vois ca.



Sinon concernant le jeu en lui meme, c'est exactement ce qu'il me fallait bourdel!!!!

un jeu light, un humour potache, un scenario de serie B mais super bien raconté (une petite prouesse pour un jeu de ce calibre en monde "ouvert")

j'en suis a 10hrs de jeu et a 50% de l'histoire. je le devore!



ATTENTION: je n'ai JAMAIS joué a Dead Rising auparavant.



Nan mais Franck West fait desormais partie de ces hero de JV dont je me souviendrai apres des années. ce type est charismatique lol