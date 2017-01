Le producteur de Tales of Berseria, Yasuhiro Kukaya a récemment été interviewé concernant la sortie prochaine de son jeu. Cette interview a été l'occasion pour lui de partager quelques menus détails concernant les nouvelles fonctionnalités de jeux et les points forts apportés par cette épisode et sensé mettre en confiance les fans de la licence.Au-delà de la confirmation de la date de sortie : Au US le 24 janvier et le 27 janvier en Europe pour la version PS4, il faudra attendre le 26 janvier pour le voir débarqué sur Steam. Le producteur en a profité pour parler de l'univers dans lequel évoluera Velvet, un personnage beaucoup plus sombre que ses prédécesseurs masculin et ayant soif de vengeance.Selon Fukuya, il y aura 3 éléments centraux capable de combler les RPGistes de la première heure. L'un d'entre eux est l'histoire (), le second point serait les personnages introduits et le dernier, les diverses nouveautés apportés par l'ensemble du système de combat.Il espère que ces trois éléments seront suffisant pour que les joueurs acceptent la nouvelle direction prise et les choix fait par les développeurs concernant le jeu.Fukuya précise que le personnage principal se démarque vraiment des précédents vus dans la série. Le jeu aurait reçu un accueil positif de la part des japonais du fait que de nombreux joueurs aient adhéré à Velvet. Il induit le fait que son succès viendrait de la raison cité plus haut mais aussi aux fortes émotions qu'elle porte en elle puisé dans un passé sombre et tumultueux. La volonté d'en apprendre plus dessus aurait eu un impact sur l'empathie ressenti pour le personnage.Avis personnel : On sent la volonté du producteur de vouloir rallier les déçus de l'épisode Zestiria qui sans être mauvais aura été critiqué pour ses graphismes vieillot et sans finesse, mais aussi des problèmes de caméra et surtout un manque de prise de risque pour un scénario peinant à décoller. Mais surtout à travers le personnage de Velvet, il cherche à surfer sur la vague des jeux proposant de contrôler un personnage féminin (qui ne sont pas légions malheureusement) ce qui n'est pas pour déplaire ceux qui s'exaspère d'avoir toujours le même prototype de personnage dans la série, souvent un jeune homme niais ou fragile n'ayant pas ou peu de profondeur. Mais aussi et surtout le public de joueuses qui peuvent parfois ressentir le besoin de s'identifier à un personnage portant des affinités de valeur, de personnalité ou d'idées. On peut retrouver d'autres jeux ayant pris ce parti prit comme FFXIII, Transitor, Beyond Two Soul, Mirror's Edge, Tomb Raider ou encore Gravity Rush.Donc je pose la question, est-ce que cela change quelque chose pour vous de contrôler une femme plutôt qu'un homme dans un jeu vidéo?