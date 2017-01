Salut,Je vends Watch Dogs 2 Edition Deluxe sur Xbox One en parfait état pour 30€ et je suis ouvert à toutes propositions en cas d'échange.Envoyez moi votre adresse mail par mp pour ceux qui veux que je leur envoie la photo de Watch Dogs 2 Edition Deluxe.Remises en mains propres uniquement sur Paris ou aux alentours.J'accepte uniquement le paiement par espèces.Je suis dispo le lundi et le week-end.Le disque du jeu comporte aucune rayures ni égratignures.Merci et bonne soirée.