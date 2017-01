Certains d'entre vous ont peut être entendu parler de l'épisode passé inaperçu qu'est "Radical

Dreamers". Avec le temps, je crois que oui. N'ayant pas encore fait Chrono Cross je veux donc

demander à la poignée de personne s'y étant essayé s'il est préférable de commencer par ce

dernier ?



http://i25.tinypic.com/xc588z.png



P.S: S'il s'avère qu'il est préférable que je commence par "Radical Dreamers" sachant que je

suis une personne qui aime jouer avec un sentiment de découverte optimal, cela ne va pas à un

certain degré altérer mon expérience sur Chrono Cross ? ( mêmes musiques, la présence de certains

personnages,...)



Ah oui et j'allais oublier un détail. Cela doit faire 9 ou 8 ans que j'ai fais Chrono Trigger

( inutile de vous préciser que ce jeu m'aura marqué ) et que du coup je dois avoir oublié pas

mal de détails. Vous le referiez si vous comptiez jouer aux opus suivants ? ( petite précision

je crois avoir fait une seule fin ou deux).



Merci !