Voici une Information concernant le jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild :Eiji Aonuma précise que jamais ils n’ont pensé à annuler le jeu sur WiiU pour en faire une exclusivité Nintendo Switch. Le développement a commencé sur WiiU, puis sur la prochaine console de Nintendo. Si les développeurs avaient inclu des spécificités de la Nintendo Switch que la WiiU n’avait pas, cela aurait créé un fossé entre les deux versions. La version Nintendo Switch pourra cependant être jouée partout, mais les joueurs des deux versions pourront vivre la même expérience, ce que le Studio a toujours voulu. Pour rappel, le jeu sortira le 03 mars prochain…Source : http://www.zeldainformer.com/nintendo-never-considered-releasing-breath-of-the-wild-exclusively-on-the-switch/