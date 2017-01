Alors que l'année 2017 va être exceptionnelle, il est temps d’élire les meilleurs manga de l'année 2016 sortis en France !La 4e édition du(2017) est l'occasion parfaite pour soutenir vos séries préférées auprès du grand public !Votez dès maintenant sur le lien en source pour vos 3 manga coup de coeur de l'année et ainsi les faire découvrir aux autres fans !

Like

Who likes this ?

posted the 01/22/2017 at 03:36 PM by reith