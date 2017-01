Bonjour à tous, voilà j'ai envie de me prendre les derniers jeux de mecha (super robot wars og, gundam breaker 3 et sd gundam) en version asia car il est évident que même si je suis pas bon en anglais, cela reste quand même bien plus confortable à jouer.



Seulement voilà je ne trouve plus vraiment le temps de jouer comme je le voudrais et du coup je ne suis pas spécialement pressé de les prendre, néanmoins je m'aperçois que ces version asia sont plutôt rare en occaz et j'ai peur que les prix grimpe avec le temp ou alors que ca reste rare et comme je ne trouve pas les chiffres de vente de ces versions, je ne peux pas savoir. Ajouter à ca les éventuels frais de douane sur le neuf et ca fait une jolie somme à dépenser... (on en trouve plusieurs sur ebay, je me dis que c'est peut être moins risqué pour les taxes)



Du coup je vous demande si parmi vous, quelqu'un connait les chiffres de ventes de ces versions afin de savoir si il est préférable d'attendre ou au contraire de les achetés rapidement.



Merci d'avance