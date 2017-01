Voici une Information concernant le jeu Resident Evil 7 :Il y a quelques jours, on apprenait que Koshi Nakanishi était très intéressé par la prochaine console de Nintendo. Cependant, on apprend aujourd’hui que Capcom n’a pour le moment aucun plan concernant une version Nintendo Switch du jeu Resident Evil 7. En effet, Masachika Kawata précise que même s’il est impatient de voir les possibilités qu’offrira la console, Capcom n’a pour le moment aucun plan pour le moment concernant Resident Evil sur Nintendo Switch…Source : http://www.neogaf.com/forum/showthread.php?t=1336629

posted the 01/22/2017 at 02:44 PM by link49