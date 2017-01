Je vous propose un petit débat qui fait suite à une petite réflexion que j'ai eu en observant les réactions de tous et chacun concernant la Switch ces derniers temps.



En effet, lors de l'annonce et la première visualisation de la Switch il y a trois mois, les réactions du net étaient très enthousiastes !







Si Nintendo avait lancer les précommandes voire les ventes à la suite de cette vidéo, le succès aurait été grand à ne pas en douter.



Et puis est arrivée la conférence du 13 janvier qui s'est transformée en douche froide pour certains. Pourtant la console est la même, on a une sortie mondiale plus tôt que prévu, une console qui n'est pas rattaché à une région, un écran haptique,... Ah ça nous l'avons appris un peu par hasard et j'en viens donc au coeur de ma réflexion. La communication a été mauvaise (et heureusement qu'on a eu la vidéo d'octobre avant cette conférence...)



Il ne fallait pas s'attendre de la part de Nintendo, une société japonaise, de partir dans une conférence avec un show à l'américaine. Le rythme, l'austérité de la conférence est quelque chose de culturelle. Je ne remets pas cela en cause.



Mais force est de constater que lorsque Nintendo of Japan s'exprime, c'est une catastrophe. Il y a un manque d'informations primordiales (qui aurait pu pour certains justifier du prix -hors Europe-). A part la partie avec Fils Aimé en fin de conférence et l'annonce du trailer de Zelda, tout était plat et indolore.

Or la vidéo du 20 octobre 2016 (plus de 25 millions de vue à ce jour) a été réalisé par Nintendo US. Elle est simple, claire (un brun stéréotypé) efficace et surtout elle donne envie. C'est la base de la communication pour une société.



J'aimerai donc débattre avec vous: Nintendo US doit il prendre davantage d'importance (sous quel forme ? comment ?) ? Sony après la succès mitigé de la PS3 a décidé de confier la réalisation de la PS4 à Sony US. N'est-ce pas signe d'un changement de point de gravité dans le monde du jeu vidéo ?



Cependant ce qui fait l'ADN de Nintendo est d'être resté une société japonaise et la dernière interview d'Aonuma confirme cette identité (Zelda s'inspire naturellement de l'animation japonaise).



Alors ? Nintendo US doit-il s'occuper de la communication de la prochaine console ? Prendre encore plus le contrôle de la société ? Hérésie à vos oreilles ?