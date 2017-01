En provenance de la Taipei Game ShowOk ça tourne sur PS4 Pro avec un écran qui doit coûter une blinde. Maintenant, pour avoir suivi l'évo de ce jeu, les progrès sont nets. Néanmoins, toujours les même défauts comme l'absence de dégâts ou tout simplement les collisions ridicules qui tuent toutes l'immersion.Petit comparatif entre la vidéo des menus de mai 2016, 1ère présentation (horrible) de GTsport.Et une qui date de la semaine dernière (toujours sur Pro j'imagine), là aussi on voit le résultat est beaucoup plus fin, même sur une vidéo off screen. http://www.instagram.com/p/BPfFsQIB_pI/?taken-by=vare5h_123 Maintenant, la vraie question : la date de sortie? GT ne changera jamais dans le fond. Avec ses bons et ses mauvais côtés. Quand je constate à quel point Sony a aucun scrupules à fermer ses studios, je comprends pas son laxisme avec Polyphony Digital.On dirait le seul studio qui ne craint rien alors que leurs jeux PS3 étaient "décevant" par rapport à la PS1-2. D'une sortie novembre 2016 annoncée en mai dernier, on est passé à un vague 2017 depuis août.J'en viens à penser que Sony n'a plus besoin de ses exclus pour vendre sa console, les tiers suffisent.Forza 7 pourrait sortir avant GTsport que ça me choquerait même pas.