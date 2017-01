J'ai maté avec mon fils les nouveaux héros (j'avais vu la bande annonce au cinéma à l'époque et ca me disait bien).Et j'ai bien kiffé! Au premier abords on ne penserait pas que ce serait un Disney, et pourtant siUn coté un peu sombre...Les points forts sont nombreux, histoire, musiques, qualité de l'image.On s'attache aux personnages, Tadachi, Hiro et surtout a BaymaxPlace à la bande annonce :