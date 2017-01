Le 1er Mars sortira enfin Horizon Zero Dawn et seulement 2 jours plus tard le nouveau Zelda (et 7 jours plus tard Nier Automata qui aura le totem d'immunité).Sachant que les 2 jeux sont des open world, certes pas similaire, mais des open world quand meme et qu'il sera difficile de faire les 2 en parallèle, quelle sera votre prio/day one (ou le seul jeu que vous ferez) ?Perso Zelda pour trois raisons, parce que c'est Zelda, que j'ai enfin hate de voir ce qu'il a vraiment dans le bide et que bon passer de HZD a Zelda serait plus violent visuellement que l'inverse (oui les graphismes ça compte quand meme un peu) et j'ai peur que ça me gache un peu l'experience si HZD se revele etre aussi a la hauteur sur le plan ludique que sur le plan technique.