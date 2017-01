Suite à la conférence au japon, que certains courageux ont suivi en direct, dès 5h du matin en France, nous avons pu nous essayer à la nouvelle console de Nintendo. La fameuse NX euh SWITCH. L'occasion de vous donner notre avis global sur la proposition du géant de Kyoto. C'est copieux et sans pitié. Bonne vidéo.

