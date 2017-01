Je posséde le HTC vive et le PSVR et la autant j aime deja les jeux sorties comme Batman VR, until.....La on a un vrai jeu complet , long et immersif comme jamais (tout en 3d, objets , mobilier, végétations, armes, persos...) A part quelques Bugs de son au début de l'aventure à l'extérieur...

Ce jeu est deja une référence sur console ...il devient une tuerie ..une expérience hallucinante au PSVR.

On est Ethan !! On a vraiment vraiment peur!!!!

Le PSVR va se vendre comme des petits pains avec des jeux comme celui ci et d'autres comme Ace Combat qui arrivent....

Il y a un AVANT et APRES PSVR dans le jeux vidéos sur console......

Foncez

Pour info je joue sur ps4 Pro avec la nouvelle manette PS4 Pro Nacon en forme paddle XBOX (pas décu non plus...)