Alors perso je compte pas la prendre avant la fin de l'année au mieux, mais si je l'a prend ça sera clairement pour les exclus et notamment Zelda, Mario et Xenoblade 2. Pour tout le reste, dont les multis ça sera sur ma PS4, qui resterait ma console principale. Donc la Switch serait une console de complément pour moi comme souvent avec les consoles Nintendo depuis la 64. Et vous?

posted the 01/22/2017 at 11:14 AM by jenicris