Rien de bien intéréssant dans mon leclerc pour les soldes (entre 15 et 20 euros le jeu, pour des jeux qui valent moins cher, ou pour d'autres qui sont le prix normal, attention, chaque épisodes d'uncharted remastered en soldes a 20 euros, whaou l'affaires du siècle...) Bref, a auchan c'est un peu mieux, halo 5 solder a 10 euros avec (et c'étais écrit nulle part) 40% supplémentaires, le jeu m'est revenu a 6 euros. Par contre abuser qu'ils en le précisent nulle part, à l'occasion ils ont fait pareil pour d'autres jeux ...

Who likes this ?

posted the 01/22/2017 at 09:52 AM by davydems