Je viens de finir pour la 2ème fois RE7 et j'ai encore envie de m'y remettreAprès l'avoir fini sur la pro en 4k (12h de jeu) il me falait le refaire en VR et c'est chose faite, 8h pour le 2ème round.J'ai donc fait le jeu entièrement en VR et j'ai pris un pied énorme, le meilleur jeu VR à ce jour.Visuellement superbe en 4k et joli en VR, c'est surtout l'ambiance du jeu qui est le point fort de cet épisode tant attendu que craint.Je suis content du choix qu'a fait Capcom, on peut pas leur en vouloir, c'est un peu les joueurs qui voulait du nouveau et c'est chose faite et de la meilleure façon possible. Un mélange de P.T, resident evil 1 et silent hill, y a pas à chier, j'ai stressé comme un cochon par endroit, mon pouls était bien haut par moment.l'ambiance sonore, une perfection pour monter le niveau de stress avec un morceau en particulier que je trouve mortelUn jeu que je vous conseille vraiment, même pour ceux qui ne sont pas content à cause de la vue fps, je vous assure le jeu vaut le détour. La joubilité c'est vraiment du re mais en vue fps, donc on n'est pas trop dépaysé