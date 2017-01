Voici une Information concernant le jeu Resident Evil 7 :Leclerc sera l’enseigne qui vendra le jeu la moins chère.Carrefour ne sera pas très loin derrière.Amazon est juste sous la barre des 50 euros.Auchan également, à un centime près.La Fnac est un peu en dessous de la barre des 54 euros.Enfin, à Micromania, il faudra compter 69.99 euros. Pour rappel, le jeu sortira sur PC, Ps4 et Xbox One le 24 janvier prochain…Source : member15179.html

posted the 01/22/2017 at 09:24 AM by link49