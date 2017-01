Et le partenaire du kumite que Goku cherchait est... ? Son Goku a soudainement envie de se dégourdir les jambes, mais il est difficile pour lui de trouver un partenaire. C'est pourquoi il en cherche un pour un combat de kumite, et... il tombe sur Krillin qui chasse un cambrioleur pendant son travail ?(Traduction DB-Z.com)

posted the 01/22/2017 at 09:22 AM by diablass59