Voici des Informations concernant le jeu Dragon Quest Heroes I.II :Sqaure-Enix a listé le nouveau contenu de cette édition :- La fonctionnalité HD Rumble est en cours d'implantation- Les vibrations du Joy-Con seront différent à chaque monstre vaincu :- tuer un Slim provoquera une légère vibration- tuer un Golem provoquera une vibration plus intense- En tuant un groupe d'ennemis, il sera possible de faire apparaitre un Metal Slim- Le niveau de difficulté et l'équilibre du jeu ont été ajustés- Les éléments améliorés introduits pour Dragon Quest Heroes II seront désormais appliqués au premier jeu- Ragnar McRyan du jeu Dragon Quest IV est un nouveau personnage- Malroth du jeu Dragon Quest II apparaît également comme un bossD'autres ajouts seront dévoilés par Square-Enix ultérieurement. Cette compilation sortira en même temps que la Nintendo Switch au Japon, le 03 mars prochain…Source : http://www.gonintendo.com/stories/272440-dragon-quest-heroes-i-ii-new-gameplay-details-new-elements-for

posted the 01/22/2017 at 02:32 AM by link49