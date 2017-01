Je viens d'arriver au chapitre 3 (Ep 12) et ce jeu me met une nouvelle claque artistique aprés celle du 1Cette ambiance, ces decors grandioses, cette OST qui claque et ces sensations de vols encore plus forte qu'avant (cette descente du charisme quand on doit aller de la zone des riches jusqu’à la zone des pauvres)Il n'y aurait pas ces scenes d'infiltrations digne de la PS1 et ce clipping par endroits qui casse l'immersion, le jeu serait quasi-perfect dans ce qu'il propose (bon ok et les nouveaux pouvoirs osefs)2017 vient a peine de commencer et on a deja un GOTY