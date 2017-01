Yo mes switcheurs !Aujourd'hui c'était l'ouverture des précommandes de la Nintendo Switch au Japon et le résultat est sans appel, c'est rupture dans les plus grandes enseignes japonaises.► Yodobashi Camera, BIC Camera, Sofmap, Edion, Rakuten Books et Amazon sont tous Sold Out pour chaque modèle, gris et rouge/bleu !► Les plus petites enseignes à travers le pays disposent encore de stock quant à eux, on imagine sans mal que les joueurs vont se rabattre vers eux pour préco leur console cette semaine.► Certaines enseignes auraient même affiché un "Merci" envers Nintendo pour l'ouverture de ce nouveau marché.