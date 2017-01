Yop tout le monde, j'ai créer ma chaîne Youtube, pas encore de contenu (c'est en cours) des demain je poste une vidéo (un gameplay sniper sur BF1)Alors n’hésitez pas à être mes premiers abonnés ça serait gentil, si vous avez des conseils ou quoique ce soit je prends !Pour la bannière je sais quel est naze, un mec doit me la faire en debut de semaine.Manon

posted the 01/21/2017 at 10:01 PM by manon66