Moi c'est The Legend of Zelda : A Link to the Past sur Super Nintendo .C'est mon 2 ème Zelda, j'ai pas aimé le 1er sur Nes , ça pique les yeux :: .Il a été mon 1er et vraie rpg que j'ai pu terminer, on va dire le déclic de l'aventure. J'aime bien la prise en main dès le début qui sert de tutoriel ( on fait sa connaissance, entrer son nom, s'équiper, découvert du passage secret, des égnimes à élucider, des nouvels objets et son utilité pour débloquer certains passages et là vlammm !!!plus on avance, plus on a du mal à lâcher la manette). Un jeu mythique!!En ce moment je suis sur mon 3ème Zelda the Minish cap.Et vous? pourquoi un tel choix?