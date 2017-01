Salut à tous, bon au risque de passer pour un nanar et n'en ayant pas trouvé d'autres sur le net, j'ai créé vite fait une pétition pour demander la rétrocompatibilité des manettes Wii et WiiU sur la Switch.Si jamais vous pensez que ça peut avoir un intérêt, n'hésitez pas à signer on ne sait jamais...Bonne soirée à tous.P.S : je post jamais rien d'habitude alors la mise en forme de l'article est évidemment bancale..