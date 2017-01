[...]le mode bataille sera revisité et de nouveaux objets seront disponibles, le tout avec la possibilité de jouer en local pour jusqu'à 8 joueurs[...]



Nintendo avait déjà annoncé peu après la présentation de la Switch que le mode bataille comprendra les modes Bataille de ballons et Explosion Bob-Omb. Récemment, nous avons appris qu'il y aura au total cinq modes suite à une nouvelle illustration diffusée par Nintendo of Poland.

Les trois autres modes qui apparaissent sont :

Voleur de Soleil ou Pilotes soleil (à moins que ce soit un mode inédit)

Chasse aux pièces

Plante Piranha.



image illustration des modes "Battle"

Bonus Info

En mode téléviseur, le jeu sera jouable en Full HD (1080p) et tournera à 60 images par seconde. Il tournera aussi à 60 fps en mode portable, mais logiquement en 720p. En jouant avec plus de deux joueurs, Mario Kart 8 Deluxe restera en 1080p en mode téléviseur, mais il tournera à 30 fps.

