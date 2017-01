The Expanse



























Je l'ai commencé en tombant dessus par hasard et... LA claque monumentale !! Etant passionné de science-fiction je suis sur le cul !Je suis littéralement fasciné par cette production aussi fidèle et réaliste à l'univers qu'elle tente de créer. Ce soucis du détail bluffant avec la gravité (les animations et son impact physique sur l'organisme) et les choix artistiques... les stations (parfois délabrés, sale...), vaisseaux et intérieurs des vaisseaux, les styles vestimentaires des personnages (même les civils) et la crédibilité des appareils high tech de la période (23ème siècle). L'ambiance générale est parfaitement bien maîtrisée ce qui favorise l'immersion.Bien sûr il n'y a pas que ça de surprenant dans cette série. J'ai été séduis également par le talent des acteurs, leur personnalité, que ce soit dans les échanges, les gestes et la manière d'exprimer leurs émotions. Je trouve la VF excellente !Le scénar, bien qu'il ne soit pas forcément original, il y a une vraie géopolitique avec des personnages importants et charismatiques. Plusieurs factions : la Terre, Mars, les Ceinturiens, avec des tensions diplomatiques et des évolutions avec celles-ci ; un complot à comprendre et faire déjouer avec toujours le grand méchant mystérieux qui agit dans l'ombre... l'ensemble est tellement crédible et bien construit au fil des épisodes que l'on se laisse captiver et on a toujours envie d'en voir plus. Mention spéciale à un des épisodes totalement WTF avec le vaisseau "Canterbury" qui m'a presque volé une larme car je ne m'y attendais pas forcément et la réalisation était très bonne.Bref, vous aimez la SF et les univers space-opera je ne peux que vous conseiller vivement de foncer vers cette série Netflix, vous ne devriez pas être déçu au contraire.J'attends impatiemment la saison 2 qui débute déjà le 8 février !