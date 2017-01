Salut, je viens de découvrir en essayant de rejoindre des parties en Coop surqu'il y a un choix difficulté. Dans la démo le niveau de difficulté est bloquée surOn peut donc facilement supposer que le jeu proposera différents niveaux de difficulté hors le modecar ce mode n'est pas juste un mode hard puisqu'il modifie les ennemis présents sur la map et même l'emplacement d'un objet clé dans la mission de la démo (La clé du temple n'est pas au même endroit que quand on fait la mission normalement).D'ailleurs je trouve les missions en modevraiment bonnes, il y a de nouveaux ennemis et c'est en général des ennemis plus puissants que ceux qu'on avait dans le même mission dans sa version normal, les loot sont aussi meilleur et les ennemis font plus mal.Bon je retourne sur la démo, mon perso niveau 49 en redemande