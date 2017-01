J'ai reçu un cadeau de ma femme aujourd'hui, autant dire que j'ai été très agréablement surpris, sans occasion particulière comme ça pour le plaisir, elle s'est souvenue que je lui avais parlé de la console que je trouvais magnifique en blanche, et la voila, avec un jeu que voulais absolument faire dessus dans sa version collector pour couronner la toutLa console est vraiment très belle en blanche, ça fait chic ^^Et le collector de Odin Sphere est magnifique.Par contre autant dire que la Switch va devoir attendre un peu avec ce que je vais avoir a faire sur PS4 ^^"

posted the 01/21/2017 at 05:21 PM by manaketechar