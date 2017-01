Voici une Information autour des jeux Resident Evil 7 et Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue :Malgré le fait que l’embargo prendra fin lundi prochain, le site PurePlaystation publie déjà un test du jeu Resident Evil 7 qui obtient la très bonne note de 9/10.Le jeu Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue obtient lui la note de 9.3/10. Pour rappel, les deux jeux sortiront le 24 janvier prochain…Source : http://pureplaystation.com/review-resident-evil-7-ps4psvr/2017/01/ et http://pureplaystation.com/review-kingdom-hearts-2-8-final-chapter-prologue-ps4/2017/01/

Like

Who likes this ?

posted the 01/21/2017 at 05:09 PM by link49