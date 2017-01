Deuxième article aujourd'hui pour vous parler du doublage dans Zelda Breath of The Wild. Je regardais tranquillement une vidéo de gameplay de la version Switch quand tout d'un coup, à un certain moment de la vidéo, je remarque qu'à la Tour de Resurrection, après avoir activé ces dernières, le doublage n'est pas le mêm qu'à l'E3 (bah oui je le connais par coeur vu le nombre de vidéos que j'ai vu concernant ce jeu depuis l'E3 dernier. Du coup j'ai cherché une vidéo qui date de l'E3 2016... et je ne me suis pas trompé : sur ces 3 lignes de doublage, la voix semble la même mais pas l'intensité et l'émotion. Ecoutez donc :

Alors ? Le doublage a-t-il été refait parce que Nintendo n'était pas satisfait, où bien les versions Switch et Wii U n'auront pas les mêmes qualités de doublage ? Perso, je pencherais plus pour la première option : ils auraient juste re-doubler certaines scènes qui n'étaient peut-être pas satisfaisantes pour Nintendo.