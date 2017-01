Voici une Image autour du jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild :On peut voir que sur la version allemande du titre, le logo USK prendra un peu de place, décalant le logo du jeu et sa taille. Ça pourrait ne pas être très important, sauf que dans les Edition Collector française, nous avons aussi ce logo, en plus du logo PEGI. Pour rappel, le jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild sortira le 03 mars prochain, sur WiiU et Nintendo Switch…Source : http://www.gonintendo.com/stories/272412-german-usk-logo-is-mesing-up-switch-game-boxart