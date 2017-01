C'est Micromania qui le dit !!!!!!La Nintendo Switch viens de faire l'actu pour le meilleur et surtout LE PIRE !!! Mais bon la vie continue et je me decide a aller faire mes courses tranquille a mon Carrefour du coin du coup j'en profite pour passer voir les petits gars de chez Micromania que je connais plus ou moins a forceJe sens rien qu'en rentrant dans le magasin qu'une certaine effervescence une ambiance une euphorie envahi les lieux .Ca fait pas 10 seconde que je suis dans la boutique que j'entend les vendeurs " Tu peux l'enmener partout ! " "Elle va etre genial ! " " tu peux la connecter sur une tv meme que ça améliore les graphismes !!!! " C'est a partir de cette phrase que j'ai compris qu'on aller se marrerJe fait mon petit tour dans le magasin au passage je me prend Xenoblade sur 3DS en promoJe fait la queue 5 bonnes minutes le temps d'entendre Switch ! Switch ! Swiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitch !!!!! toute les 3 secondesArrive mon tour et comme je m'en doutais le vendeur me saute a la george_ Salut comment ca va ? Ta vu la Switch !!!! ? Si tu veux la reserver c'est maintenant on va avoir des stocks hyper reduit et bla et bla bla bla etc ...... Ta vu elle est genial ! le Zelda il déchire trop beau !!!!!Non ca ira trop chère pour jouer a Street Fighter et traire des vaches je prefère passer mon tour ca sent un peu la merde cette console toi si c'est ton truc c'est cool !!!_ T'es fou je suis pas d'accord avec toi y a le nouveau Mario tu la vu il dechire !!! y a splatoon 2 y a Mario kart et Xenoblade tu la vu il est magnifique il enterre tous ce qui ce fait sur ps4 !!!!!! De toute facon la console est aussi puissante qu'une PS4 Pro !!!!!!!!!!!!!!!!"Sur le coup il ma tué le gars ! " limite possédé par le demon Pazuzu !Je lui dit qu'il a fumé que la console et loin derrière mais alors trés loin d'une PS4 alors une Pro n'en parlons pas une PS3 a la limite pour une console portable c'est deja pas mal suffit de voir les jeux de lancement tourné dessus c'est pas la folie non plusIl réplique :_ Ah si ta pas du bien regarder les specs de la machine moi j'ai des infos direct de chez Nintendo vu que je travaille dans le milieu et je t'assure que niveau puissance c'est equivalent a de la PS4 pro la switch tourne avec le dock a 3.7 Tflops et la Pro et a 4.12 Tflops donc on est sur quasiment la meme puissance !!!Ouf ! BAAAAAM !!!!! Coup de massue mon corp s'est liquéfier je savais plus quoi dire le mec est parti tres loin la chercher son info mais certainement pas chez NintendoArrete tu es serieux ta craqué ou quoi elle fait certainnement pas autant de teraflops ta swicth ou alors c'est pas la meme swicth que j'ai vu ces dernier tempsBref le gars commence a s'enflammer tous seul dans sa boutique limite vénère ( serieux ) donc je coupe cours en lui disant que je trouve la console un peu merdique que les 4 ou 5 gros jeux qu'il a vu a la conférence ( comme tous le monde ) sortiront un jour mais pas vraiment dans l'immediat et que je voulai juste mon xenoblade sur 3dsVoila donc chez Micromania on est a 3.7 Tflops c'est cool aller faire un tour dans celui proche de chez vous il y a plein de bonne news super fiable a se procurer aupres de votre vendeur et SURTOUT CONSEILLER MICROMANIA