Salut à tous, petit article aujourd'hui pour vous montrer quelques screens comparatifs entre les versions Wii U et Switch de Zelda Brath of The Wild. Alors même si la version Switch apparaît comme une version supérior sans grande surprise, il convient de se souvenir que les screens des versions Wii U datent de l'E3 2016, soit d'un build de plus de 7 mois. Alors autant la version Wii U n'a pas changé d'un poil depuis, autant elle sera peut-être bien plus propre le 3 Mars, il faudra voir. De plus, même si les situations sont les mêmes dans les screens, ce ne sont pas toujours les mêmes lieux, ni les mêmes horaires (voir la première comparaison : 5h15 sur Switch et 15h25 sur Wii U). De même, les conditions météorologiques ne sont peut-être pas non plus les mêmes. Voilà, place aux screensSwitch en haut, Wii U en bas :L'état du tronc tronc de la version Wii U dans le dernier screen.