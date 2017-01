Salut, alors pour ceux qui ont testé la démode, vous en pensez quoi ?Perso je kiffe, j'ai pas été hypé comme ça par un nouveau jeu depuiset les, c'est dire à quel point je l'attend.Sérieux cette classe quand même, le jeu a tout pour me plaire, le gameplay est magnifique, la DA monstrueuse, graphiquement c'est beau et le challenge est bien là.J'aime cette difficulté "intelligente" qui fait réfléchir le joueur et le pousse à bien exploiter tout son inventaire, le décors et les subtilités du gameplay.Puis tout ce loot et tous ces objets qu'on trouveil y a un paquet d'armes, équipements et objets, en plus on peut avoir plusieurs fois les mêmes sans qu'ils aient les même bonus, il y a un tas de bonus différents, certains assez standards comme les bonus de dégâts, vie, défense etc... et d'autres plus subtiles comme ceux qui donnent par exemple la possibilité de voir les ennemis sur la map, faire apparaitre les objets les objets sur la map, augmenter le taux de drop d'objets, armes et équipements etc...Il y a aussi des compétences qui permettent par exemple d'avoir un pourcentage de chance de ne pas consommer de munitions, outil de Ninja et magie d'Onmyo quand on les utilise.Il y a tellement de bonus sur notre perso grâce à tous ses équipements que parfois on se croirait sur un DiabloJe dose la démo comme un sagouin depuis hier, là je suis niveau 40 et j'y joue encoreZTD, le day one est bien évidement de rigueurBonus en attendant les vidéos que j'ai fait sur la démo, voici mon petit kiffe de la soirée, je me suis faitsans me faire toucher, sans objet et sans esprit protecteur(bon j'avoue j'ai eu de la chance).