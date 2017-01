Voici une Information concernant la Nintendo Switch :On sait lors de la présentation de janvier de la console que 80 jeux sont en développement. Voici ceux qui ont été dévoilés à ce jour :1, 2, Switch1,001 SpikesArcade ArchivesArmsThe Binding of Isaac : AfterbirthBlazblueCave StoryCube Life : Island SurvivalDisgaea 5 Complete EditionDerby StallionDragon Ball Xenoverse 2Dragon Quest X OnlineDragon Quest XIDragon Quest Heroes 1 & 2Dungeon of ZaarThe Elder Scrolls V : SkyrimFarming SimulatorFast RMXFIFAFire Emblem WarriorsFire Emblem SwitchGoNNERHas Been HeroesHydra Castle LabyrinthI Am SetsunaJust Dance 2017KingdomThe Legend of Zelda : Breath of the WildLego City UndercoverMario Kart 8 DeluxeMinecraft : Switch EditionMinecraft : Story Mode - The Complete EditionMonster Boy and the Cursed KingdomNBA 2K18New Frontier Days : Founding PioneersNobunaga's Ambition : Sphere of InfluenceNo More HeroesOceanhorn : Monster of Uncharted SeasProject Octopath TravelerProject Sonic 2017Puyo Puyo TetrisRayman Legends Definitive EditionRedoutRimeRiversideRomance of the Three Kingdoms 13The Sacred HeroSeasons of HeavenShin Megami TenseiShovel KnightSkylanders ImaginatorsSonic ManiaSplatoon 2SpelunkerSnipperclips - Cut it out, together!Stardew ValleyState of MindSteepStory of SeasonsSuper Bomberman RSuper Mario OdysseySyberia 3Untitled Steamworld GameTank It!Tales ofUltra Street Fighter 2 : The Final ChallengersXenoblade 2Yooka-Laylee68 jeux ont donc été dévoilés ou officialisés. Il reste donc 12 jeux à annoncer. Il faudra surement attendre l’E3 2017…Source : http://attackofthefanboy.com/news/nintendo-switch-has-more-than-80-games-in-development/