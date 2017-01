Actu

Je pense que la perception (des joueurs) est que si vous parvenez à intégrer un RTS sur une console, alors ce ne sera pas bon du tout. "Ce sera beaucoup trop simpliste", diront-ils. Mais je pense que Halo Wars 2 atteint vraiment un équilibre, faisant qu'il est aussi convaincant sur PC que sur console.

Comment faire pour que les nouveaux joueurs qui n'ont pas été exposés à un RTS avant, ou qui n'ont pas été exposés à beaucoup de titres de stratégie ... puissent venir et se jeter à l'eau sans se sentir submergés?

L'un des défis de mettre un RTS sur console (et le premier jeu a certainement eu à faire face à cela) était comment dans le monde prenez-vous des contrôles de claviers et de souris pour les condenser dans une manette? Dans le premier jeu, je pensais que c'était un bon travail. Nous avons évidemment essayé de pousser les choses et de les améliorer, mais nous voulions aussi ajouter beaucoup plus de profondeur et d'intérêt pour le jeu.

Je suis vraiment heureux que vous obteniez, pour l'essentiel, la même expérience sur les deux plates-formes, et que presque tout ce que vous pouvez faire sur PC vous pouvez le faire sur console

Pour certains jeux, les développeurs ont "juste" à s'occuper de faire qu'il soit bon, mais pour d'autres, ils doivent lutter contre les mentalités et prouver qu'ils peuvent adapter un genre à une plateforme. C'était le cas des FPS consoles à une époque, et c'est le cas aujourd'hui des RTS, et dans le domaine, ensemble studio, avec le premier Halo Wars, avait déjà prouvé avec talent que c'était faisable.Malgré ce précédent, 343 industries et créativ assembly doivent encore lutter avec l'idée reçu que simplifier les commandes d'un RTS pour les consoles implique une baisse de la profondeur de jeu. Clay Jensen directeur design chez 343 Industries s'est exprimé sur ce défis lors d'une interview à paraitre:Le challenge est de taille pour les deux studios. Comment attirer les fans de la série, pas forcément à l'aise avec le genre, tout en ne rebutant pas les joueurs de RTS? C'est la question que ce sont posés les développeurs.Il est donc important pour les développeurs de trouver un équilibre, ce qui semble avoir été à la fois intéressant, frustrant et motivant, mais Jensen pense qu'ils y sont arrivés, par exemple en modifiant certaines fonctionnalités (comme le regroupement) affin qu'elles soient adaptées à chaque support. Mais ces différences devraient justement permettre que l'expérience soit aussi profonde sur les deux plateformes.Selon Jensen, les premiers retours de la communauté PC sont très positifs mais il admet qu'au final ce seront les joueurs qui détermineront si Halo Wars 2 leur procure la profondeur qu'ils attendent.