Yo mes switcheurs !Aujourd'hui c'est l'ouverture des précommandes japonaises pour la Nintendo Switch.On sait déjà que la console est sold out aux US, en UK et en Allemagne, restera à voir lundi le résultat des préco jap.On peut voir que le prix est au final de 32 378 yens incluant probablement les taxes locales.11 jeux au lancement actuellement en préco.De plus, c'estqui sont au top des précommandes pour le moment.