Voici des Informations concernant le jeu Horizon Zero Dawn :Lors du Taipei Game Show à Taiwan, Sony et Guerrilla Games ont dévoilé des informations sur son jeu. Il y aura beaucoup de PNJ dans le monde, et dans certains cas, ils rejoindront Aloy sur ses quêtes et se battront à ses côtés, tandis que dans d'autres cas, Aloy pourra les rejoindre dans leurs propres quêtes. Les joueurs seront en mesure de monter d'autres machines plus tard dans le jeu, mais aucune information sur le fait de chevaucher des créatures volantes. Samrat Sharma précise que le niveau des ennemis progressera en même temps que celui d’Aloy. Sur le fait qu’on contrôle un personnage féminin, le studio précise que le jeu avait tout simplement Aloy comme son protagoniste depuis le tout début de sa création. Enfin, le directeur artistique Roy Postma et le producteur Samrat Sharma ont présenté quelques magnifiques rendus 3D des personnages et des machines dans le jeu :Pour rappel, le jeu sortira le 01 mars prochain…Sources : http://www.dualshockers.com/2017/01/20/horizon-zero-dawn-gets-new-character-machine-images-gameplay-video/ et http://www.dualshockers.com/2017/01/21/horizon-zero-dawn-gets-info-on-npc-companions-mounts-and-more-more-gameplay-showcased/