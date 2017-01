un jeu Kickstarter que j'ai backé en 2014 est qui devait arrive sur Wii U comme beaucoup d'autres jeux....Le studiovient de l'annoncer ce matin sur leur page Kickstarter.D'après eux la qualité du jeu sur Wii U était vraiment pas au niveau à cause de pas mal de soucis techniques.La version Switch sortira très peu de temps après la sortie de la console le 3 mars prochain !(Un nouveau questionnaire pour faire son choix sera envoyé prochainement !)Du coup pour moi c'est top car je vous avoue que hier avec un gros moment de faiblesse à regarder des vidéos de Bomberman .....que j'ai finalement préco la SwitchJe peux définitivement pas attendre pour jouer a Zelda et Bomberman....oui je suis faibleMais du coup cool car je pourrais aussi me faire Hollow Knight et Yooka Laylee sur ma Swicth juste après la sortie !