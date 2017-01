Il a fallu un peu plus de temps à Amazon pour ouvrir les précisions mais ça y est. Le jeu est à 29.94€ dans ça version limitée.À l'intérieur nous retrouvons :-Le jeu-Une petite figurine de Six de 10cm-Un poster-Une planche de stickers-L'ODT du jeuLe tout dans une belle boîte et disponible le 28 AvrilN'oubliez pas que si vous commandez en passant par les liens je pourrai refaire un concours

Who likes this ?

posted the 01/21/2017 at 08:24 AM by leblogdeshacka