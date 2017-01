Voici une Information concernant la Nintendo Switch :Les réservations au Japon ont commencé il y a peu qu’elle souffre déjà de nombreuses rupture de stock. Amazon Japon a écoulé son stock en 5/10 minutes seulement.C’est d’ailleurs le modèle avec les Joy-Con gris qui semble avoir le plus de succès, ainsi que le jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild :La plupart des enseignes ont également épuisé leurs stocks, en seulement 15 minutes. On peut dire que ça commence vite et très fort au Japon…Source : http://www.gonintendo.com/stories/272395-anecdotal-evidence-shows-switch-preorders-swiftly-selling-out-in