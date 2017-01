Voici tout d’abord des Images du jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild :Ces images proviennent du site Amazon Japon. On peut d’ailleurs voir la carte du jeu :De plus, Eiji Aonuma précise qu’en réunissant certains critères, le jeu aura un fin alternative. Si vous réalisez certaines choses dans le jeu, la fin sera différente...Sources : http://nintendoeverything.com/new-zelda-breath-of-the-wild-screenshots-closer-look-at-hyrules-map/ et http://www.gonintendo.com/stories/272396-the-legend-of-zelda-breath-of-the-wild-features-an-alternate-end